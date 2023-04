Dois detidos em operação da PSP no Bairro Padre Cruz, em Lisboa

Por TSF 20 Abril, 2023 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Duas pessoas foram detidas esta quinta-feira no âmbito de uma operação policial que ainda decorre no Bairro Padre Cruz, em Lisboa. Os detidos são suspeitos de furtos em ourivesarias em vários centros comerciais.



À TSF, o comissário André Teixeira explica que a investigação começou há um ano e culminou nesta operação da PSP realizada no bairro lisboeta.

À TSF, o comissário da PSP André Teixeira fez o balanço da operação policial realizada no Bairro Padre Cruz, em Lisboa. 00:00 00:00

Esta operação visa o cumprimento quatro mandados de busca domiciliária.

Em comunicado, a PSP explica que a operação está a ser desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal.