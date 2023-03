Dois detidos no Algarve e Baixo Alentejo por pornografia de menores

© André Luís Alves / Global Imagens

Dois homens suspeitos do crime de pornografia de menores foram detidos ao abrigo de uma operação policial no Algarve e Baixo Alentejo com origem em comunicações de uma organização internacional, foi divulgado este sábado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária, refere que a operação, designada 125 Azul, decorreu nos últimos dias, visando o cumprimento de "múltiplos mandados de busca domiciliária, não domiciliária e pesquisas informáticas" a diversos equipamentos, tendo sido sinalizadas centenas de vídeos e imagens contendo pornografia de menores.

Nesses vídeos e imagens, é possível ver-se "crianças de tenra idade" que participam em atos sexuais explícitos com adultos, suspeitando-se que "parte desse material possa ter sido partilhado com terceiros ainda não identificados", lê-se na nota.

A operação permitiu identificar vários suspeitos e deter dois deles, ambos com 22 anos, tendo sido apreendidos vários aparelhos, nomeadamente computadores e telemóveis.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas aos detidos as medidas de coação de prisão preventiva e aos restantes arguidos apresentações bissemanais junto da autoridade policial local.

A investigação prossegue agora com vista à identificação de outros eventuais suspeitos, sendo os inquéritos titulados pelos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loulé e Beja.