Dois detidos por atearem fogo em Mesão Frio

Dois homens, de 26 e 69 anos, foram detidos em Mesão Frio pela suspeita do crime de incêndio florestal, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, os dois homens são suspeitos de terem ateado no domingo, pelas 21h00, um incêndio em área florestal de Mesão Frio.

As detenções foram feitas com a colaboração dos miliares da GNR do Posto Territorial do Peso da Régua.

A PJ disse, em comunicado, que o fogo "consumiu área de mancha florestal constituída por mato e castanheiros".

Terá, no entanto, colocado "em perigo densos povoamentos de mato, pinheiro bravo, eucalipto, castanheiro e áreas agrícolas com diversas culturas, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e intervenção de populares e bombeiros".

Os dois homens vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

Na Maia, a PJ deteve, fora de flagrante delito, um homem suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido no sábado, na localidade de Folgosa, distrito do Porto. Nesta situação, foram detetadas "três ignições distintas na mesma área, as quais puseram em perigo várias habitações, unidades industriais e uma mancha florestal considerável, apenas não atingindo maiores proporções pela rápida intervenção de populares e bombeiros".

O detido, de 52 anos, sem atividade profissional e sem antecedentes criminais, residente naquela área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, refere a PJ em comunicado.