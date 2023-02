Dois elementos da Marinha feridos após abalroamento "violento" em operação

Os fardos de droga recolhidos na operação serão posteriormente entregues à Polícia Judiciária © Luís Forra/Lusa

Dois elementos da Polícia Marítima ficaram feridos depois de a embarcação em que seguiam ter sido abalroada com "violência" por outra embarcação, ao largo da costa algarvia, numa operação ao combate de tráfico de droga, foi divulgado este domingo. Entretanto já tiveram alta, avançou à TSF o comandante José Sousa Luís. O porta-voz da Marinha explicou que os dois polícias sofreram apenas escoriações.

"A Polícia Marítima deteve nesta noite três homens numa ação de fiscalização dirigida ao narcotráfico que decorreu a sul da costa algarvia numa ação conjunta entre a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional. Durante essa operação foi detetada uma embarcação de alta velocidade, com os três tripulantes a bordo, suspeita de estar ligada ao tráfico de estupefacientes. Foi efetuada, com sucesso, a interceção dessa embarcação, tendo os elementos da Polícia Marítima procedido à detenção dos três tripulantes. No decorrer desta ação foi detetada uma segunda embarcação de alta velocidade que se encontrava a largar diversos fardos de estupefacientes para a água. Ao aperceber-se da presença das autoridades no local, esta embarcação abalroou, propositadamente, a embarcação da Polícia Marítima", contou à TSF José Sousa Luís.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que, durante a operação, foi detetada uma primeira embarcação de alta velocidade, com três tripulantes, suspeita de estar ligada ao tráfico de droga, tendo sido efetuada "com sucesso" uma abordagem à embarcação suspeita e detidos os três tripulantes.

Entretanto, foi detetada "uma segunda embarcação de alta velocidade que se encontrava a largar diversos fardos de estupefacientes para a água", mas os tripulantes, ao aperceberem-se da presença das autoridades, abalroaram "propositadamente" uma das embarcações da Polícia Marítima.

"A embarcação abalroou com tal violência que passou por cima desta de um bordo ao outro, danificando a embarcação da Polícia Marítima, colocando em risco a vida dos agentes que, felizmente, escaparam com ferimentos", refere, acrescentando que, mesmo com "dois elementos feridos e outros dois caídos na água", a Polícia Marítima conseguiu reagir e dar o alerta.

Não tendo sucesso, os tripulantes da segunda embarcação fugiram e os elementos da Polícia Marítima foram resgatados e transportados, "estáveis e livres de perigo", por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para uma unidade hospitalar, conclui.

Os fardos de droga recolhidos na operação conjunta da Polícia Marítima e da Marinha Portuguesa serão posteriormente entregues à Polícia Judiciária, bem como os três homens detidos.

Segundo a Autoridade Marítima, nos últimos "dois meses tem-se assistido a um maior grau de violência nas reações dos traficantes", sendo este o segundo caso envolvendo embarcações das autoridades registado no Algarve nas últimas duas semanas.

No final de janeiro, uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) ficou danificada durante uma perseguição a duas embarcações de alta velocidade, junto à ilha da Armona, em Olhão, no distrito de Faro.

Segundo as autoridades, apesar de não terem sofrido ferimentos, os militares da UCC tiveram de ser socorridos após a embarcação ter sofrido danos estruturais, não tendo, por isso, conseguido prosseguir com a operação.