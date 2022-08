Dois feridos em acidente com carro de bombeiros na Serra da Estrela. Três localidades evacuadas

© Nuno André Ferreira/Lusa

Por Rui Oliveira Costa e Madalena Ferreira 16 Agosto, 2022 • 18:24

Um acidente com um veículo de bombeiros entre Sarzedo e Teixoso fez esta tarde dois feridos, confirmou à TSF a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Mais tarde, em conferência de imprensa, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, confirmou que os ferimentos ligeiros e que os bombeiros pertencem corporação de voluntários de Carnaxide, no distrito de Lisboa.

Sarzedo, Orjais e Vale Formoso foram evacuadas pelas autoridades, na tarde desta quarta-feira, por causa do incêndio que lavra na Serra da Estrela.

O centro de acolhimento que funciona na escola de Teixoso tem recebido ao longo da tarde pessoas provenientes das três localidades, à medida que o fogo avança.

Várias pessoas de Vale Formoso queriam voltar às suas casas, mas o autarca local disse que ainda não havia condições.

"Uma das coisas que foi profundamente alterada (...) é um incremento ainda mais ativo das forças adstritas à vigilância em toda esta região, por forma a que de uma forma persuasiva as pessoas não se sintam tentadas a fazer o uso do fogo, seja por motivos dolosos ou por motivos do seu trabalho, numa situação que é muito perigosa", anunciou durante a tarde o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte Costa.

Em declarações aos jornalistas, em Belmonte, distrito de Castelo Branco, onde o incêndio tem "uma frente muito ativa", Duarte Costa disse que a medida é "decorrente da indicação do senhor ministro da Administração Interna [José Luís Carneiro], conjuntamente com o comandante-geral da GNR", Rui Clero.

Notícia atualizada às 19h15