Dois feridos graves de Santa Margarida "estão a reagir fisicamente muito bem"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiantou esta sexta-feira que os dois militares feridos de forma mais grave numa explosão em Santa Margarida estão a "reagir fisicamente muito bem ao que aconteceu" e acrescentou que, "felizmente, as preocupações e especulações de ontem não tinham fundamento".

Numa visita ao hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde estão as vítimas do acidente, o chefe de Estado garantiu que estão a "recuperar fisicamente muito bem", embora cada um tenha "feitios diferentes".

Questionado, ao lado da ministra da Defesa, sobre a abertura de um inquérito, por parte do Ministério Público, ao sucedido no Campo Militar de Santa Margarida, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que essa iniciativa "é quase de chapa".

"Nestas circunstâncias tem o dever de fazer isso, mal seria se não o fizesse, já que fez sempre. Não há nada de anómalo ou patológico nisso", garantiu.

A explosão ocorrida na quinta-feira no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância (Santarém), provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros.

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo, o alerta foi recebido às 16h49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.