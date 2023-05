Dois feridos graves do despiste de Alcácer transportados de helicóptero para Lisboa

O veículo que se despistou provocou nove feridos © Rui Minderico/Lusa

Dois dos nove feridos do despiste ocorrido esta quinta-feira em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, são graves e foram transportados pelo helicóptero do INEM para o Hospital S. José, em Lisboa, segundo a proteção civil.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que os feridos graves são dois homens, de 20 e 36 anos.

Os restantes sete feridos, segundo o INEM, foram considerados ligeiros e transportados para o Hospital de Setúbal (dois) e para o Hospital do Litoral Alentejano (cinco)

O despiste do veículo ligeiro de nove lugares ocorreu ao início da manhã desta quinta-feira na Estrada Nacional que liga Alcácer do Sal à Comporta. O alerta para a proteção civil foi dado às 06h49.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Alentejo, pelas 09h00 os meios já tinham desmobilizado quase todos do local, apenas restando elementos da GNR, que aguardavam o reboque.

A estrada nunca chegou a estar completamente cortada, segundo a mesma fonte, que adiantou que o veículo que se despistou acabou por ficar imobilizado longe da via.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Alcácer do Sal, Águas de Moura, Grândola, Santiago e Torrão, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do litoral alentejano, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer e um helicóptero do INEM.