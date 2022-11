Dois feridos ligeiros após apedrejamento de autocarro na Ajuda. PSP vai "reforçar visibilidade"

© Bruno Lisita/Global Imagens

A PSP vai reforçar a presença na zona da Ajuda após um autocarro ter sido atacado com pedras na noite de segunda-feira.

Fonte do comando metropolitano da PSP de Lisboa confirmou à TSF que o incidente aconteceu junto ao quartel dos bombeiros voluntários da Ajuda. O apedrejamento do autocarro da Carris fez dois feridos ligeiros depois de terem sido atingidos por estilhaços de vidros. Cerca de dez passageiros e o motorista da Carris foram também assistidos no local.

A Junta de Freguesia da Ajuda já pediu à PSP e à Câmara de Lisboa que reforce a segurança na zona. A polícia diz acreditar que se tratou de um ato isolado, mas, mesmo assim, vai "reforçar a visibilidade" naquela zona da Ajuda nos próximos dias.

Contactado pela TSF, o presidente da junta de freguesia, Jorge Marques, prefere não fazer declarações sobre o incidente.