Dois idosos desalojados em incêndio numa habitação em Cercal do Alentejo

O alerta para o incêndio foi dado às 06h37 desta terça-feira © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 16 Agosto, 2022 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois idosos ficaram esta terça-feira desalojados na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, na freguesia de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), revelaram a Proteção Civil e bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o incêndio foi dado às 06h37.

Em declarações à agência Lusa, o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Albano Pereira, explicou que a habitação, localizada em Vale Manhãs, junto à Estrada Nacional (EN) 120, "ficou inabitável", sendo necessário realojar o casal de idosos, de 67 e 68 anos.

O autarca garantiu que a Câmara de Santiago do Cacém, em conjunto com a Segurança Social, vão "encontrar uma solução de realojamento" para os desalojados.

"Uma técnica da Segurança Social vai hoje ao local avaliar a situação", sendo que "a prioridade vai sempre para a família", adiantou.

A casa "está inabitável" e, "caso não exista" resposta de familiares mais próximos, "entre a câmara e a Segurança Social será encontrada uma solução para realojar ainda hoje este casal de idosos", referiu.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vítor Tomaz, precisou que, quando os operacionais chegaram ao local, as chamas já tinham "consumido 80% da habitação".

"Só uma casa de banho é que não foi afetada", indicou o comandante.

O fogo, que entrou em fase de rescaldo, cerca das 09h00, mobilizou 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, entre bombeiros e GNR.