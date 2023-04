Dois incêndios em Braga mobilizam mais de cem operacionais e duas aeronaves

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

O distrito de Braga tem, desde o início desta tarde, dois incêndios florestais ativos que mobilizam 110 operacionais, 29 viaturas e dois meios aéreos, segundo informação na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um dos fogos está ativo desde as 13h41 e está a consumir uma zona de floresta em Fafe, na freguesia de Armil, e tem no combate às chamas 40 homens, apoiados por 11 viaturas, referia a ANEPC no site oficial pelas 18h43. Este combate chegou a mobilizar duas aeronaves.

Contactada pela Lusa, cerca das 17h45, fonte do Comando Sub-Regional do Ave, com sede em Fafe, adiantou que o incêndio tem dois flancos, um deles já dominado.

Além disso, a fonte acrescentou que apesar de haver habitações nas imediações do fogo, as mesmas não estão em perigo.

Outro dos incêndios lavra em Vila Verde, na freguesia de Cervães, e mobiliza 70 operacionais, 18 viaturas e dois meios aéreos.

Ativo desde as 14h36, o fogo está a consumir uma zona de mato, segundo a Proteção Civil.

*notícia atualizada às 18h44