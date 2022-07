Dois mil bombeiros no combate aos incêndios no país. Quase metade em Murça

O incêndio em Valpaços © Pedro Sarmento Costa/LUSA

Dois mil operacionais permaneciam no terreno no combate às chamas durante a tarde desta quarta-feira. De acordo com a informação da Proteção Civil, consultada pela TSF às 17h10, só em de Murça, no distrito de Vila Real, mais de 800 bombeiros continuavam empenhados em apagar o fogo que deflagrou no domingo, dia 17.

O incêndio de Murça, cujo combate está a ser apoiado por cinco meios aéreos, um dos cinco que, a essa hora, estão em curso no país. Os restantes fogos em curso, de dimensão significativamente inferior, deflagraram nos distritos de Bragança, Porto, Viana do Castelo, Viseu e Santarém.

Amanhã, quinta-feira, dois distritos voltam a estar sob aviso laranja devido ao tempo quente - Guarda e Bragança - , permanecendo os outros distritos do interior sob aviso amarelo.

Na terça-feira, no Parlamento, o ministro da Administração Interna revelou que o nível de eficácia do combate aos incêndios é de 90%, o que significa que a larga maioria dos fogos é extinta em menos de 90 minutos. A essa eficácia junta-se as evacuações bem sucedidas que, segundo José Luís Carneiro, permitem que a população sinta confiança nas autoridades da proteção civil.

Esta quarta-feira, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) adiantou que as queimas e queimadas são a principal origem dos incêndios rurais registados este ano, representando 62% das causas apuradas, enquanto 14% dos fogos foram provocados por incendiários. Outro das conclusões que já podem ser tiradas é que os hectares ardidos este ano em Portugal são mais do dobro do que em 2021.