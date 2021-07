Dois mortos e 11 feridos em incêndio em prédio em Lisboa

Pelo menos duas pessoas morreram © LUSA

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira num prédio na rua Morais Soares, no centro de Lisboa, provocou duas vítimas mortais e 11 feridos, dos quais quatro com gravidade, atualizou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações aos jornalistas, Bruno Borges, do INEM, disse que há 13 vítimas a registar do incêndio, que terá começado no vão de escadas do edifício.

Segundo o responsável do INEM, uma das vítimas mortais terá saltado de um dos andares superiores para fugir às chamas e a outra terá ficado no interior do edifício em chamas.

De acordo com o médico, as duas vítimas mortais são do sexo masculino.

A meio da noite, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis) informou o óbito de três pessoas, por projeção e carbonizadas.

Sobre os quatro feridos graves, Bruno Borges adiantou que foram encaminhados para o hospital de São José, sendo que um deles se encontra "com prognóstico muito reservado", devido a queimaduras da via aérea.

Contabilizando ainda mais sete feridos ligeiros, o INEM esclareceu que foram encaminhados para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa, devido a pequenos traumas e inalação de fumos.

Entre os feridos ligeiros está um elemento do Regimento de Sapadores de Lisboa e vários elementos da corporação foram assistidos, sobretudo devido a inalação de fumo.

Pelas 00h45, encontravam-se 80 operacionais e 40 veículos no local, de acordo com o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.

Segundo a Proteção Civil, dois moradores do edifício foram realojados enquanto decorrem trabalhos de rescaldo.