Dois mortos e 14 feridos após incêndio na Mouraria, em Lisboa

Um incêndio num prédio de habitação na zona da Mouraria, em Lisboa, fez este sábado dois mortos e feriu outras 14 pessoas, entre elas quatro crianças, adiantou um representante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas no local, Tiago Lopes explicou que todas as vítimas sofreram inalação de fumos, tendo os adultos sido levados aos hospitais de São José e Santa Maria e as crianças ao hospital Dona Estefânia.

"À partida não são feridos graves", detalhou.

Mais tarde, o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirmou que há vítimas estrangeiras e "algumas" ficaram desalojadas e garantiu que "ninguém vai ficar sem teto e toda a gente vai ter onde dormir".

O alerta para o fogo que deflagrou no rés do chão de um prédio na rua do Terreirinho, e cuja causa ainda não é conhecida, foi dado pelas 20h35 e "passados cinco minutos" o primeiro carro já estava no local, tendo encontrado populares que tentavam ajudar as vítimas a abandonar o prédio.

Pelas 22h00, já estava extinto e está agora em fase de rescaldo. Moedas agradeceu a "capacidade de resposta" demonstrada pelos bombeiros.

*Notícia atualizada às 23h04