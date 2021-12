Dois mortos e dois feridos em incêndio em Rio Tinto

Um ferido grave foi transportado para o hospital de São João e um outro ferido ligeiro levado para o hospital de Santo António © Bruno Lisita/Global Imagens

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, uma com gravidade, num incêndio que deflagrou esta madrugada na casa onde viviam em Rio Tinto, Gondomar, disse à Lusa fonte oficial do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o incêndio "numa habitação precária" foi dado pelas 4h57 desta madrugada, tendo a "casa tipo ilha ardido na totalidade".

As duas vítimas mortais são dois irmãos, de 18 e 21 anos.

O ferido grave foi transportado para o hospital de São João, no Porto, e um outro ferido ligeiro, levado para o hospital de Santo António, também no Porto.

No local, estiveram cinco corporações de bombeiros, além da PSP e do INEM, tendo a Polícia Judiciária tomado conta da investigação, de acordo com a mesma fonte, mas, ao que tudo indica, a origem do fogo pode ter estado num fogareiro utilizado para aquecer a casa.

Em declarações registadas pela SIC Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, explicou que a habitação, que ficou totalmente destruída, foi construída em meados do século passado e que não se encontrava legalizada.

"São casas arrendadas, tipo ilha (...), cuja demolição já está prevista", por força do alargamento da linha férrea naquela zona, adiantou Marco Martins. "São casas antigas, portanto, não têm licenciamento", acrescentou, referindo que há outras habitações na mesma situação naquela zona. "Neste momento, há três ou quatro núcleos familiares. Pelo menos viverão aqui sete ou oito pessoas."

O autarca de Gondomar garantiu ainda que os dois sobreviventes do incêndio irão receber todo o apoio necessário após terem alta hospitalar. "Terão apoio social, apoio psicológico e também apoio de realojamento"

Notícia atualizada às 12h06