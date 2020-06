Ambulância cai em viaduto na A4 e provoca duas vítimas mortais

Por Lusa/TSF 22 Junho, 2020 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Um acidente na A4 em Amarante, envolvendo uma viatura de transporte de doentes, provocou duas vítimas mortais, uma das quais um bombeiro de uma corporação de Bragança, disse fonte da proteção civil de Amarante. A segunda vítima mortal é um ocupante da viatura.

O acidente ocorreu às 11h55, na localidade de Candemil, num viaduto no sentido Amarante-Vila Real, segundo os bombeiros da localidade.

A presidente da Junta de Candemil, em Amarante, onde ocorreu o acidente de viação, disse à Lusa que a viatura dos bombeiros onde seguiam as vítimas caiu de um viaduto "muito alto" da A4.

Segundo Ana Sofia Briga, os destroços do veículo encontram-se numa zona de difícil acesso, com muito arvoredo e sem casas, na encosta poente da serra do Marão.

O viaduto de Candemil tem dezenas de metros de altura e é uma das obras de arte do troço da autoestrada que liga Amarante a Vila Real, em plena serra do Marão.

Segundo os bombeiros de Amarante, as vítimas mortais são um bombeiro de uma corporação de Bragança, de 60 anos, que conduzia o veículo, e uma ocupante do veículo, de 68 anos.

Às 14h15 o trânsito encontrava-se condicionado na zona do acidente, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.