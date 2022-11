Deslizamento de terras atinge casa em Esposende. Duas pessoas morreram e quatro foram retiradas "sem ferimentos"

Por TSF/Lusa 23 Novembro, 2022 • 06:33 Partilhar este artigo Facebook

Duas pessoas morreram esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra que atingiu uma casa onde estavam seis pessoas. A informação foi avançada à Lusa por fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende e confirmada pela TSF.

Fonte da GNR adianta à TSF que outras quatro pessoas foram resgatadas com vida dos escombros.

Em declarações aos jornalistas no local, a Proteção Civil confirmou que uma "habitação unifamiliar constituída por três pisos - cave, rés-do-chão e primeiro andar - foi atingida por um deslizamento de terras". Um casal entre os 40 e 50 anos e duas crianças de dois e 12 anos foram retirados "sem qualquer ferimento".

Ouça aqui a reportagem da jornalista Rute Fonseca no local 00:00 00:00

"Permanecem no interior da habitação duas vítimas, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino, ambas com 22 anos que estavam no primeiro andar", adiantou Rui Costa, segundo comandante da Proteção Civil de Braga, acrescentando que as duas crianças e a vítima mortal do sexo feminino eram filhas "da senhora residente na habitação".

No local estão 27 operacionais e 12 veículos, entre os quais Bombeiros Voluntários de Esposende, a Proteção Civil de Esposende, a GNR, a PJ e psicólogos da câmara municipal "que estão a dar apoio aos familiares das vítimas".

O comandante Rui Costa sublinha que "não há qualquer informação de riscos" deste tipo no local, mas os engenheiros da autarquia "estão a averiguar".

Neste momento, não estão a ocorrer operações para retirar as vítimas mortais da habitação, visto que está a ser feita uma avaliação por parte dos engenheiros técnicos. "Uma vez concluída essa avaliação, será feita a estabilização da habitação e serão iniciadas as manobras de retirada dos corpos." A Proteção Civil prevê "um trabalho demorado".

"Por precaução", todos os moradores da zona foram alertados e informados "de que deveriam sair das casas". O comandante Rui Costa diz ainda que a casa contígua "não corre perigo neste momento", mas "carece de confirmação por parte dos técnicos se há ou não risco de deslizamento de terras".

"Um deslizamento de uma vertente atingiu uma habitação familiar e fez duas vítimas mortais de 22 anos", informou à agência Lusa o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, distrito de Braga.

Os corpos estão por resgatar. Os operacionais no terreno aguardavam, cerca das 06h00, pela "garantia de condições de segurança para ser usada maquinaria pesada na remoção dos detritos", adiantou Júlio Melo.

No deslizamento, em que foram arrastadas "pedras de alguma dimensão", foi "atingido um compartimento situado nas traseiras da habitação", afirmou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 03h55.

Notícia atualizada às 08h48