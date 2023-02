Casal de idosos morre em incêndio numa habitação em Bragança

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Um incêndio numa habitação provocou esta terça-feira dois mortos, confirmou à TSF fonte do Comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes e os Bombeiros de Bragança. O alerta foi dado às 09h07.

"Há, de facto, a lamentar a morte de um casal de 83 e 89 anos. A esta altura, as operações de extinção do incêndio estão concluídas e as duas vítimas já foram para a medicina legal de Bragança. Estamos a aguardar a chegada da investigação da Polícia Judiciária e dos psicólogos para dar apoio à família", indicou à TSF o comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins.

"A única coisa que sabemos é que o incêndio foi tão mais intenso na zona do quarto e que as duas vítimas se encontravam dentro da habitação, mas fora do quarto. Um facto, é que as vítimas não apresentavam sinais de queimaduras, que pode indicar uma forte por asfixia", acrescentou.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estão 15 operacionais apoiados por seis viaturas.