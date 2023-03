"Pedir perdão é pouco." Dois padres afastados por suspeita de abusos sexuais de menores nos Açores

Igreja da Misericórdia, Angra do Heroísmo © Artur Machado/Global Imagens

O bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores, decidiu esta quarta-feira afastar dois padres da diocese açoriana cujos nomes constam da lista de suspeitos de abusos sexuais de menores que foi entregue à igreja católica pela comissão independente.

Foram recebidas denúncias relativas a oito casos de alegados abusos ocorridos em sete concelhos da região autónoma, que terão sido cometidos entre 1973 e 2004 por pessoas diferentes, mas quatro dos suspeitos já morreram e "dois não foram considerados casos relevantes pela comissão independente ao cruzar dados entre as denuncias feitas à comissão e a investigação histórica aos arquivos da diocese", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Os dois padres afastados são um sacerdote de São Miguel e outro da ilha Terceira. "O bispo diocesano já falou com ambos e, em conjunto acordaram, que os sacerdotes em causa ficarão impedidos do exercício público do ministério até ao final do processo de investigação prévia, que já foi iniciado na diocese e de acordo com as normas canónicas." O caso será a ainda participado ao Ministério Público.

"Esta decisão não é uma assunção de culpa dos próprios nem uma condenação por parte do bispo diocesano", ressalva a mesma nota, mas uma prática preventiva. "Depois da vergonha e do escândalo que a revelação da existência de abusos provocaram junto da sociedade, em geral, e dos cristãos em particular, é tempo de ação", pode ler-se. "Estes abusos nunca poderiam ter acontecido na Igreja. Pedir perdão é pouco."

A diocese de Angra garante que "tudo fará para que os abusos não tenham mais lugar" e promete "tolerância zero para com os abusadores".

Além disso, manifesta disponibilidade para "acolher, escutar e reparar a vida de todos os que foram abusados, sejam os que já denunciaram seja os que no seu silêncio e vergonha continuam a sofrer sozinhos". Para todas as vítimas, uma mensagem clara: "Não estão sozinhos."

Na mesma nota, o bispo de Angra revela ainda que, já depois da apresentação do relatório pela comissão independente, recebeu uma denúncia referente a um padre de São Miguel já falecido. A vítima foi ouvida e conta com "o apoio da diocese para prosseguir este caminho de recuperação."

A diocese termina o comunicado com a promessa de "a cooperação com todas as entidades que trabalham no terreno na luta contra os abusos de menores e pessoas vulneráveis de forma a erradicarmos este problema sistémico das nossas sociedades".