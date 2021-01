Dois terços do país em risco muito elevado ou extremamente elevado de infeção. Veja a lista

© Ana Fonseca/Global Imagens

O agravar da pandemia é visível na classificação do Governo, feita com base nos critérios definidos pelas autoridades de saúde, aos concelhos de maior ou menor risco de transmissão da Covid-19.

Os municípios de menor risco desceram a pique na comparação quer com o final do ano quer com meio de dezembro - a última vez que o executivo tinha atualizado esta classificação.

Com Risco Moderado (o mais baixo nível de risco), abaixo das 240 infeções confirmadas nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, estão agora apenas 25 concelhos, cerca de um terço dos 77 que se contavam a 17 de dezembro.

A partir daí os números seguem em sentido contrário, sempre a subir, nomeadamente de 65 para 92 no Risco Elevado (240 a 480 novos casos por 100 mil habitantes), mas onde o aumento é ainda maior, quase duplicando os números que existiam até há poucas semanas, é nos graus de risco mais elevados.

No Risco Muito Elevado (480 a 960 novos casos por 100 mil habitantes) o número de concelhos cresce de 79 para 132, enquanto que com Risco Extremamente Elevado sobem de 30 para 56.

Fazendo as contas, 67,6% dos 278 municípios do Continente - um em cada três - estão agora com um risco de transmissão Muito Elevado ou Extremamente Elevado de coronavírus.