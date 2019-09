Dois trabalhadores soterrados em obra em Portalegre

Por Sónia Santos com Lusa 26 Setembro, 2019 • 13:21 Partilhar este artigo Facebook

Duas pessoas ficaram esta quinta-feira soterradas na sequência do deslizamento de terras numa obra na zona industrial de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta foi dado às 12h12, estando um dos trabalhadores parcialmente retirado do interior de uma vala e um outro ainda soterrado que "aparenta estar inconsciente".

"Há contacto visual com a vítima, mas ainda não temos acesso", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com informações recolhidas pela TSF, os dois homens trabalhavam na substituição de condutas de água, na zona industrial do concelho, quando foram apanhados por um movimento de massas e ficaram soterrados. O CDOS adianta que ainda não se sabe, por agora, se os dois homens se encontram vivos.

Nas operações de socorro estão envolvidos 21 operacionais, auxiliados por oito veículos dos bombeiros e INEM.