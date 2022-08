Dominada frente de Lamas de Olo na serra do Alvão em Vila Real

© Pedro Sarmento Costa/Lusa (arquivo)

Na serra do Alvão, Vila Real, a frente de Lamas de Olo está dominada e numa outra que se desenvolveu entre Relva, Outeiro e Caravelas o combate está a evoluir favoravelmente, segundo a Proteção Civil. O Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real confirmou à TSF que das três frentes que este fogo chegou a ter, apenas uma se mantém ativa.

Depois de o incêndio que deflagrou domingo na Samardã, na serra do Alvão, ter entrado em resolução na segunda-feira à noite, esta manhã uma nova ignição lavrou com intensidade, tendo-se aproximado da aldeia de Lamas de Olo, no Parque Natural do Alvão.

O alerta para este fogo foi dado pelas 10h30 e, segundo fonte da Proteção, encontra-se dominado.

Já durante a tarde, verificou-se uma reativação forte do incêndio iniciado no domingo, do outro lado da serra, já na vertente virada à cidade de Vila Real, tendo lavrado próximo das as aldeias de Relva, Outeiro, Borbela e Cravelas.

Neste momento, segundo a fonte, "não há população ou localidades em perigo" e o combate está a evoluir favoravelmente.

O fogo lavrou numa zona de mato e pinhal e o vento forte dificultou as operações de combate.

De acordo com a Proteção Civil, no combate a este incêndio estão 429 operacionais e 121 veículos.

* Notícia atualizada às 06h52