Dominado fogo na serra de Valongo. Dois abrigos de animais foram atingidos

No terreno estiveram 220 operacionais, apoiados por 60 veículos

O incêndio na serra de Valongo, no distrito do Porto, foi dado como dominado às 05h45, disse este domingo à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No terreno estiveram 220 operacionais, apoiados por 60 veículos, acrescentou a mesma fonte.

O PAN emitiu um alerta, na página de Facebook do partido, em que denuncia que, durante o incêndio, dois abrigos de animais foram atingidos em Santo Tirso, o que culminou na morte de dezenas de animais. O Pessoas - Animais - Natureza prontificou-se a solicitar, "com caráter de urgência, a emissão de mandado judicial que permita o acesso aos abrigos e a apreensão cautelar dos animais".

A informação de que dois abrigos para animais foram atingidos pelo fogo foi confirmada à TSF por Filipe Carneiro, comandante dos bombeiros de Santo Tirso.

O fogo deflagrou ao final da manhã de sexta-feira, na freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, tendo sido dado como dominado às 19h15 desse dia.

No entanto, no sábado houve uma reativação, que atingiu uma empresa no parque industrial da Seroa, no concelho vizinho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, provocando a destruição de "alguns equipamentos", mas sem afetar a estrutura do edifício, disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro.

Aquele reacendimento chegou a obrigar ao corte da Autoestrada 41 durante 30 minutos.