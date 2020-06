Extinto incêndio em fábrica de papel em Santa Maria da Feira

Por TSF/Lusa 30 Junho, 2020 • 07:54 Partilhar este artigo Facebook

"O incêndio está dominado. Conseguimos defender parte da estrutura, parte da maquinaria e a área de produto acabado foi consumida pelas chamas", afirmou o comandante dos bombeiros locais, Jorge Coelho.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira, tratou-se de "um incêndio de rápida propagação devido à matéria combustível altamente inflamável", mas sem "danos a registar nas habitações circundantes" e sem vítimas.

"As pessoas que ordeiramente abandonaram as suas habitações por livre e espontânea vontade estão em segurança. Daqui a algum tempo retornam às habitações", afirmou Jorge Coelho em declarações transmitidas em direto pela RTP3.

Por seu lado, Vítor Marques, vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, lamentou a "zona de produção" da fábrica "gravemente afetada", já que esta "tem um papel fundamental em termos de emprego, criação de riqueza e alavancagem da economia local".

"Quero agradecer à GNR que teve um papel fundamental, em articulação com a Proteção Civil, no sentido de evacuar as habitações, criar segurança e na preocupação com um depósito de gás de uma empresa contígua. Os bombeiros fizeram um excelente trabalho com o reforço distrital", destacou.

Segundo o sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na zona industrial de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi feito às 21h46.

Às 7h45 desta manhã, estavam no local cerca de 120 operacionais, apoiados por mais de 40 veículos.