Dominados três dos cinco incêndios iniciados na quinta-feira

Sernancelhe © Octavio Passos/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha e Catarina Maldonado Vasconcelos 07 Agosto, 2020 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já estão dominados três dos cinco incêndios que estavam a oferecer resistência aos bombeiros esta madrugada. O comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil Carlos Pereira adianta à TSF que nas últimas horas o fogo de Bogas de Baixo no Fundão foi controlado.

"Apenas registamos o incêndio de Sernancelhe, Viseu, ativo, com 119 veículos, 391 operacionais, e o incêndio de Torre de Moncorvo, Bragança, com o apoio de 54 veículos e 136 operacionais", assinala Carlos Pereira. "O incêndio do Fundão foi dominado por volta das 07h26, e os trabalhos correram favoravelmente. O vento tinha baixado de intensidade, e, com o incremento de operacionais no terreno e a abertura de acessos com máquinas, conseguiu-se um bom trabalho."

O comandante Carlos Pereira, ouvido pela jornalista Sara de Melo Rocha, descreve o estado dos fogos esta manhã. 00:00 00:00

O comandante Carlos Pereira também explica que a Proteção Civil espera dominar os dois incêndios restantes ainda durante a manhã.

Houve a necessidade de evacuar aldeias e "aglomerados urbanos" durante o fogo de Sernancelhe, em Viseu, por uma questão de precaução. "Nas aldeias que foram evacuadas, tratava-se de pequenos aglomerados, por uma questão de precaução. Já se tem vindo a registar desde o dia de ontem."

Ouça Carlos Pereira, sobre a evacuação de aldeias em Viseu. 00:00 00:00

Durante os trabalhos, alguns agentes ficaram com ferimentos ligeiros e um funcionário da EDP foi ferido com gravidade. "Vários agentes da Proteção Civil ficaram com ferimentos leves, uns por inalação de fumos, outros por cansaço e exaustão pelo calor que se faz sentir durante o combate. Uns foram assistidos e outros foram transportados ao hospital. Apenas temos a lamentar o ferimento grave de um trabalhador da EDP, que, no incêndio de Alijó, sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau."

O incêndio em Santo Estêvão e Moita, no concelho do Sabugal, e o de Alijó, distrito de Vila Real, já estão controlados.