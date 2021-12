Donos das terras não chegam a tribunal. Trabalho escravo nunca teve condenações em Portugal

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A lei que penaliza o trabalho escravo de imigrantes ilegais em Portugal tem mais de 10 anos, mas, até agora, ninguém foi condenado por este crime. Os donos das terras nunca chegam a julgamento e aos intermediários que responderam em tribunal nunca foi aplicada qualquer pena.

O Jornal de Notícias (JN) avança que, muitas vezes, as vítimas voltam atrás nas denúncias ou desaparecem. Quem assiste, costuma recusar testemunhar por medo ou por receio de perder o sustento. Certo é que nos poucos casos em que chega a haver arguidos as acusações acabam por cair.

As empresas de trabalho temporário têm sido as únicas perseguidas pela justiça. Estas empresas fornecem mão de obra migrante, mas os sócios são, muitas vezes, absolvidos ou desaparecem. Para trás costumam ficar dívidas ao fisco, à segurança social e trabalhadores a viver em condições miseráveis.

A lei prevê penas de prisão até seis anos pelo crime de utilização de cidadão estrangeiro em situação ilegal. Cabem aqui as empresas que fornecem os trabalhadores, como os donos, gestores ou firmas detentoras de terras onde trabalham pessoas em situação ilegal. Apesar de os casos se terem sucedido nos últimos anos, tal como explica o JN, não tem sido esse o entendimento das autoridades.

O mais mediático aconteceu já em 2021, quando um surto de Covid-19 em Odemira pôs a nu as condições de milhares de trabalhadores agrícolas, legais e ilegais e obrigou mesmo à intervenção do primeiro-ministro.

As estatísticas da Direção-Geral da Política da Justiça mostram que nunca houve qualquer condenação ao abrigo do artigo 185A da lei 23 de 2007, a mesma que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e que prevê penas até seis anos (ou mais em caso de reincidência) pelo recurso a mão de obra ilegal.