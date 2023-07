Dos 11 bebés do Santa Maria colonizados com bactéria multirresistente, um está infetado

© Adelino Meireles / Global Imagens

Dos 11 bebés colonizados por uma bactéria multirresistente no serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, um está infetado, segundo o diretor do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

André Graça revelou esta segunda-feira que o bebé "já está a fazer os antibióticos adequados" e "já está melhor". "Provavelmente não terá problemas por causa desta situação".

Dos 13 bebés que estavam no serviço do hospital, há dois que "continuam negativos", segundo os resultados que foram conhecidos esta segunda-feira.

No ponto de situação feito esta tarde, o diretor revelou que, dos 10 recém-nascidos colonizados, "provavelmente entre hoje e amanhã e o fim da semana, dois, três bebés terão alta porque estão perfeitamente bem apesar do seu estado de colonização".

Sobre o bebé que morreu na unidade hospital e a autópsia, André Graça indicou que os resultados ainda não são definitivos, "porque há estudos que ainda decorrem a partir da autópsia".

"Foi um bebé que teve um quadro de morte súbita. Estava bem até pouco tempo antes de falecer. Há múltiplas causas de morte súbita. Um bebé com patologia abdominal, como ele tinha, poderia ter um maior risco de ser uma infeção e pode ter sido uma infeção, mas não podemos garantir a 100% que foi por causa desta bactéria que o bebé faleceu. Nem garantir nem excluir".