Dose de reforço para maiores de 18 anos, Marcelo confirma Gouveia e Melo como CEMA e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 23 Dezembro, 2021 • 20:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deu parecer positivo à recomendação da Comissão Técnica da Vacinação e decidiu alargar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aos maiores de 18 anos.

Esta quinta-feira, a antevéspera do Natal, ficou marcada pelo elevado número de contágios. As autoridades de saúde registaram o valor mais elevado desde janeiro.

Tal como a TSF avançou na terça-feira, o Presidente da República vai nomear Henrique Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada. A tomada de posse está agendada para segunda-feira.

E no plano político, a pouco mais de um mês das legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa deixou os desejos para 2022. O chefe de Estado espera que das eleições de 30 de janeiro saia um Governo com horizonte até 2026, uma legislatura que será marcada pela recuperação pós-pandemia.

Para já, a pandemia ainda não está controlada e há um surto com dezenas de casos associados a uma discoteca de Coimbra.

Em janeiro, professores e funcionários vão ser testados no início do segundo período. É uma das formas para tentar controlar a vaga provocada pela Ómicron.

E, mesmo no final do ano, o Novo Banco recebeu mais uma tranche do Fundo de Resolução: 112 milhões de euros que faltavam.