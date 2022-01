Dose de reforço todos os quatro meses recusada, Portugal próximo de pico de infeções e outros destaques TSF

A vacinação continua a decorrer em todo o mundo e já há vários países a avançar para a quarta dose © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O chefe do grupo para as vacinas da Agência Europeia do Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, põe em causa se a administração sucessiva de reforços será uma boa estratégia para a generalidade da população combater a Covid-19.

Portugal está perto de atingir o pico de infeções por Covid-19. Quem o diz é o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Carlos Antunes, que espera que "atingirmos o pico nesta ou na próxima semana".

Jerónimo de Sousa vai ser operado de urgência, mas espera regressar à campanha na próxima semana. "Com a arte e sorte, daqui a uma semana já estar outra vez na estrada", diz o secretário-geral do PCP.

O presidente do Colégio de especialidade de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos, Miguel Ricou, considera que o teste de personalidade para detetar ligações à extrema-direita na polícia é "discutível e complicado".

De volta à pandemia, os Hospitais do Médio Tejo suspenderam temporariamente das visitas, por causa da situação epidemiológica. o Conselho de Administração dos hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar garante que a situação "será reavaliada periodicamente".

Morreu um recluso que estava no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no distrito de Lisboa. A morte aconteceu na segunda-feira quando foi encontrado inanimado. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais abriu um inquérito interno.

De acordo com a EMA, as grávidas infetadas pela Covid-19 estão mais sujeitas a terem doença grave do que as outras mulheres. Assim, o regulador europeu apela à vacinação "o mais rapidamente possível".

à maioria dos ingleses quer que Boris Johnson se demita do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. 56% dos eleitores disseram numa sondagem realizada pela Sky News que o líder do executivo não tem condições para continuar.

Pelo sexto ano consecutivo, o calor acumulado nos oceanos voltou a bater recordes. Tiago Pitta e Cunha, criador da Fundação Oceano Azul e antigo coordenador da Comissão Estratégica dos Oceanos, diz que se está a criar uma "tempestade perfeita" para a destruição.