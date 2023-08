Doze distritos em aviso laranja por causa do calor no fim de semana

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Doze distritos de Portugal continental vão estar em aviso laranja no fim de semana devido ao calor, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, a partir de esta sexta-feira, as condições meteorológicas em Portugal continental "deverão alterar-se significativamente", prevendo-se tempo quente e seco, com céu geralmente limpo.

"Prevê-se assim uma subida generalizada dos valores da temperatura máxima para sábado, dia 5, sendo expectáveis valores de temperatura máxima acima de 30°C, com exceção de alguns locais no litoral onde os valores serão mais baixos, e entre 35 e 40°C nas regiões Centro e Sul", lê-se no comunicado.

Segundo o IPMA, entre domingo e quarta-feira, a temperatura máxima deverá variar entre 35 e 40 graus na maior parte do território.

Assim, os distritos de Faro e Lisboa vão estar em aviso laranja entre as 00h00 de sábado e as 10h00 de domingo.

No caso de Lisboa, o IPMA emitiu para domingo um aviso vermelho, entre as 10h00 e as 18h00.

O distrito de Setúbal vai estar com aviso laranja entre as 00h00 de sábado e as 18h00 de segunda-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso laranja para os distritos de Évora, Santarém, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre entre as 12:00 de domingo e as 18:00 de segunda-feira.

Guarda e Coimbra estão também sob aviso laranja, mas entre as 12h00 e as 18h00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.