Drone da Força Aérea Portuguesa cai em Alcácer do Sal sem registo de danos

Um drone da Força Aérea Portuguesa (FAP) alocado à Base Aérea de Beja caiu este sábado no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A queda do 'drone' (sistema de aeronave não tripulada) ocorreu às 11h58, junto à barragem de Trigo Morais, na freguesia do Torrão, precisou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, referindo que não há registo de feridos ou danos materiais provocados pelo acidente.

A fonte do CDOS disse desconhecer que tipo de serviço estava a ser feito pelo 'drone', referindo apenas que estava alocado à Base Aérea n.º 11, de Beja, e remeteu mais informações para a FAP.

A Lusa contactou as relações públicas da FAP, que remeteu informações para mais tarde.

Segundo a fonte do CDOS, estão a ser efetuadas operações para localizar o 'drone' e que envolvem meios e elementos dos bombeiros, da GNR e da FAP.