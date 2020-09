Drones para prevenção de fogos "estiveram a funcionar durante praticamente tempo nenhum"

Esta é uma "questão que deve ser aperfeiçoada" e "deve haver um trabalho de reorganização para corrigir situações" © LUSA

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Setembro, 2020 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os drones não foram uma grande ajuda na prevenção dos incêndios florestais neste verão, de acordo com a avaliação do presidente da Liga de Bombeiros. Jaime Marta Soares recorda que estes equipamentos só entraram em funcionamento no final do mês de agosto, pelo que a estratégia não foi delineada com antecedência.

"Toda essa estratégia para a utilização dos drones não foi testada atempadamente, e houve uma grande confusão relativamente à sua utilização", nota o representante dos bombeiros, que, em declarações à TSF, faz referência a "situações que se poderia ter evitado".

Jaime Marta Soares acrescenta que os dispositivos "estiveram a funcionar durante praticamente tempo nenhum" e que estavam marcadas "experiências" para os "finais de agosto". Por isso, o presidente da Liga de Bombeiros sublinha: "Este ano poderei dizer com alguma segurança que [os drones] não tiveram qualquer influência no combate."

Jaime Marta Soares critica a aplicação desta tecnologia na prática. 00:00 00:00

Opinião diferente tem o presidente da Associação de Bombeiros Profissionais. Fernando Curto considera que os drones foram eficazes, apesar de serem poucos. "Parece-nos, pelas indicações que temos, que todos os drones ou os que foram utilizados surtiram o seu efeito", defende.

Na perspetiva de Fernando Curto, esta é uma "questão que deve ser aperfeiçoada" e "deve haver um trabalho de reorganização para corrigir situações". No entanto, "na essência daquilo para que foram criados, que foi para a deteção e localização de situações, [os drones] são indicados", analisa o responsável da Associação de Bombeiros Profissionais.

O jornal i escreve que os 4.500.000 euros investidos nos drones de pouco serviram este verão, já que estes tiveram de ser devolvidos por apresentarem falhas técnicas. A publicação acrescenta que três dispositivos já foram reparados e começaram a operar este mês. É esperado que os restantes nove cheguem de forma faseada, e ainda terão de ser testados antes da utilização.