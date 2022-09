Duarte Lima detido logo após sair em liberdade da prisão da Carregueira

Duarte Lima © Jorge Carmona/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 29 Setembro, 2022 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo líder parlamentar do PSD, Duarte Lima, foi libertado e detido, minutos depois, na Prisão da Carregueira. O ex-deputado estava, há três anos, a cumprir pena de prisão no âmbito do caso Homeland.

As imagens da saída da prisão de Duarte Lima foram transmitidas pelas televisões.

O antigo líder parlamentar do PSD foi condenado, em 2014, a seis anos de prisão, por burla qualificada no processo Homeland, que resultou de outro caso judicial: o do Banco Português de Negócios (BPN).

A detenção relaciona-se com o processo do homicídio, no Brasil, em 2009, da portuguesa Rosalina Ribeiro, antiga secretária e companheira do milionário português Lúcio Tomé Feteira.

Duarte Lima abandonou pouco antes das 19:00 a prisão da Carregueira num carro da PSP sem prestar declarações aos jornalistas.

Em atualização