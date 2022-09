Duarte Lima sai em liberdade condicional com termo de identidade e residência

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 30 Setembro, 2022 • 14:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-deputado Duarte Lima soube, esta sexta-feira, que fica a aguardar o julgamento sobre o caso da morte de Rosalina Ribeiro em liberdade condicional com termo de identidade e residência, ficando obrigado a apresentações periódicas às autoridades, avança a SIC Notícias.

O antigo líder parlamentar do PSD, Duarte Lima, foi libertado e detido, minutos depois, na Prisão da Carregueira. O ex-deputado estava, há três anos, a cumprir pena de prisão no âmbito do caso Homeland.

Duarte Lima foi condenado, em 2014, a seis anos de prisão, por burla qualificada no processo Homeland, que resultou de outro caso judicial: o do Banco Português de Negócios (BPN).

A detenção relacionou-se com o processo do homicídio, no Brasil, em 2009, da portuguesa Rosalina Ribeiro, antiga secretária e companheira do milionário português Lúcio Tomé Feteira.

Em atualização