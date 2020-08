Duas mortes e 235 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Paulo Cunha/EPA

Estão confirmadas 1.772 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 53.783, mais 235 do que nas últimas 24 horas.

Até ao momento, 39.374 pessoas conseguiram recuperar, mais 197 nas últimas 24 horas.

Há 36.345 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1.298 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

Há 348 pessoas internadas, 41 delas em unidades de Cuidados Intensivos. Estes números representam uma descida em relação a quarta-feira com menos dez casos de internamento, mas há uma nova subida dos casos que merecem cuidados intensivos com mais dois doentes em UCI.

Lisboa e Vale do Tejo é região com maior número de novos casos registados, passou de 27.645 para 27.794, ou seja, mais 149, 63% do número de novos casos positivos em Portugal. A região norte soma 52 novos casos, para um total de 19.353 desde o início da pandemia. Novos casos também no Algarve (11), Centro (8), Alentejo (13), e Madeira com dois novos casos. Registaram-se dois óbitos na região de Lisboa e Vale do Tejo devido à pandemia, para um total de 627.

