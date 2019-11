Derrocada na Madeira provoca 11 vítimas. Duas estão em estado grave

© Google Maps

Uma derrocada na Levada do Caldeirão Verde, em Santana, na ilha da Madeira, deixou 11 pessoas soterradas, duas em estado grave.

"Seis vítimas são de nacionalidade francesa, uma das quais vítima grave. Duas são de nacionalidade portuguesa, uma das quais vítima grave. Há duas vítimas de nacionalidade alemã e uma de nacionalidade brasileira", explicou à TSF José Dias, diretor da Proteção Civil.

No sítio do Vale da Lapa, na freguesia da Ilha, no mesmo concelho, estão estacionadas duas ambulâncias que aguardam a chegada das vítimas, constatou a Lusa no local.

O Diário de Notícias da Madeira adianta que vítimas terão iniciado um percurso na zona das Queimadas e que foram atingidas pela queda de pedras e terra.

Notícia atualizada às 19h46