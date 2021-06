Dúvidas sobre o desconfinamento, recordes e golaços no Euro e outros destaques TSF

© Andy Buchanan/AFP

Afinal, é ou não possível dizer que Portugal não volta atrás no desconfinamento? Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter falado do assunto no fim de semana, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que ninguém pode garantir que não se volta atrás.

No Reino Unido foi dia de repensar um pouco as próximas semanas: a última fase do desconfinamento, prevista para 21 de junho, vai ser adiada por quatro semanas, até 19 de julho.

Esta terça-feira é dia de Portugal estrear-se no Euro 2020. No lançamento do jogo - e do torneio - Cristiano Ronaldo não teve dúvidas em afirmar que, mais do que recordes individuais, um recorde "mais bonito" seria Portugal sagrar-se campeão europeu "duas vezes seguidas". Fernando Santos rema no mesmo sentido: o objetivo da equipa nacional é chegar à vitória.

Em Budapeste, a reportagem da TSF foi perceber como está o ambiente em torno do jogo e da Arena Puskas, palco do jogo de estreia de Portugal e o único cuja lotação pode chegar aos 100%.

Este dia de Euro ficou marcado por um golo que é, desde já, candidato a melhor da prova. Foi o checo Patrick Schick o autor de um chapéu de praticamente meio-campo no jogo frente à Escócia. No segundo jogo do dia, a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, entrou a perder frente à Eslováquia. Pode ver os golos das partidas nos artigos abaixo:

A polémica da partilha de dados entre a Câmara Municipal de Lisboa continua na ordem do dia. Hoje foi a vez de António Costa explicar que, por ser um caso administrativo, não vê responsabilidades políticas.

No Dia Mundial do Dador de Sangue, a reportagem da TSF foi ao Serviço de Sangue do IPO de Lisboa para perceber como estão as dádivas: o desconfinamento tornou-as mais escassas.

Embora ainda faltem algumas semanas, fique desde já a saber que, a 1 de julho, as tarifas da eletricidade vão subir.