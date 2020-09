"É a minha vida que está em risco." Regresso às aulas preocupa professores

© Photo by Feliphe Schiarolli on Unsplash (arquivo)

Mário Carvalho é professor há 38 anos numa escola EB 2/3 e doente de risco: "Sou diabético e cardíaco mas é a diabetes que me preocupa mais porque é uma doença metabólica e tenho receio das sequelas", admite.

É professor de Cências da Natureza nos 5.º e 6.º anos e, pelas características da disciplina que leciona, faz experiências com os alunos, lado a lado, uma situação que será impossível praticar no atual contexto. Terá de ser ele mesmo a conduzir o processo, à distância, sem se aproximar muito dos alunos. "Há logo uma limitação que é o facto de não serem os alunos a executar [a experiência], que é uma limitação muito séria."

Na escola onde leciona considera ser impossível haver distanciamento entre os alunos. Não há espaço suficiente para colocar apenas um estudante por secretária com turmas tão grandes.

Mário Carvalho considera que a mobilidade do próprio professor dentro da sala de aula estará muito limitada. "Isso trará impactos no desempenho didático e pedagógico", sublinha

Este docente tem 62 anos e lembra que, quando começou a carreira, previa estar reformado aos 61 anos de idade.

Mesmo com a sua situação clinica - ser portador de duas doenças crónicas -, colocar atestado médico será a última opção porque está em causa a redução do seu salário. "Penso que as pessoas terão tendência para sacrificar a sua segurança, apesar do risco que correm".

Como diabético e cardíaco, Mário Carvalho vai começar o ano com o coração nas mãos e com muito receio. "Claro que tenho receio. Tenho de pensar que é a minha vida que está em risco", lamenta.

O professor deixa um conselho ao Ministério da Educação: aos professores de risco com mais idade devia ser concedida reforma antecipada. Quanto aos outros, os mais novos, as escolas poderiam arranjar trabalho que não implicasse a interação com muitas pessoas.