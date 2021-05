"É como se não houvesse Covid." Moradores do Bairro Alto queixam-se da agitação noturna

Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior são as três freguesias da cidade de Lisboa que registam nesta altura uma maior incidência de casos de Covid-19. No concelho vai avançar a testagem em massa, mas isso não deixa mais tranquilos os moradores do Bairro Alto.