"É espuma dos dias." Governo não revoga despacho que trava contratações na saúde

Os hospitais vão continuar impedidos de aumentar o número de trabalhadores sem a autorização prévia do Ministério da Saúde em 2020.

O secretário de Estado da Saúde diz que não faz sentido revogar o despacho assinado na terça-feira que impede os hospitais de aumentar o número de trabalhadores face ao registado este anos, só o podendo fazer em casos excecionais e mediante autorização da tutela.

"O que faz sentido é não olharmos somente para a espuma dos dias e olharmos para aquilo que são medidas estruturais", defende António Sales questionado a propósito deste documento esta amanhã no Fórum TSF.

"Do ponto de vista administrativo não me parece viável andar a fazer revogação dos despachos", a menos que seja uma questão imprevisível, admite o secretário de Estado, o que não é o caso.

"Este despacho é o reforço de uma medida estrutural, no fundo o reiterar de uma medida adotada em 2016 e 2018 que levou ao aumento exponencial de profissionais a partir de 2015."

O documento assinado por António Sales, indica que "as entidades não deverão aumentar o número de trabalhadores, face ao registado em 2019, a não ser em situações excecionais avaliadas e aprovadas, caso a caso, pela tutela".

É da responsabilidade de cada gestor "garantir que as despesas com pessoal que propõe são consistentes com um orçamento equilibrado", refere ainda o documento.

