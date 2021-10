"É lamentável." Zero critica ausência de António Costa na cimeira do clima

Francisco Ferreira, ambientalista e presidente da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável © Global Imagens

O dirigente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, considera que Portugal perde uma oportunidade e peso negocial com a ausência de António Costa na cimeira do clima, COP26, que arranca este domingo na Escócia. Em entrevista à TSF, o ambientalista lamenta que a cadeira de Portugal fique vazia no encontro de líderes.

"Quando as políticas de descarbonização têm sido uma prioridade dos seus governos, achamos que é lamentável que Portugal não possa estar nesta parte do evento, porque apesar de compreendermos a situação política do país nesta altura era politicamente importante que o nosso país pudesse estar num momento tão decisivo da política climática à escala global", sustenta.

Até ao momento, o Governo não justificou por que motivo o primeiro-ministro não vai comparecer na Cimeira do Clima.

Francisco Ferreira que vai estar em Glasgow está apreensivo quanto aos resultados desta cimeira que vai somando sinais de desinteresse por parte de alguns dos países mais poluentes do mundo.