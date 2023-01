"É muito quilómetro, mas estamos cá para isso": tudo o que faz as GIRA continuar a rolar

Por Rui Polónio 09 Janeiro, 2023 • 15:20 Partilhar este artigo Facebook

Aqui apertam-se travões, mudam-se pneus, trocam-se baterias. Limpam-se motores. Estamos na oficina das bicicletas partilhadas GIRA da EMEL, em Cabo Ruivo. Enquanto fala com a TSF, Andreia Silva trabalha numa das 70 bicicletas que chegaram às instalações. É a única mulher a trabalhar nesta oficina.

Apesar de ter várias bicicletas em casa, nunca tinha tratado da mecânica até ter feito o curso de formação na EMEL. De resto, a falta de mecânicos especialistas é um dos problemas que a empresa enfrenta na hora do recrutamento. Por isso mesmo, Adash, um indiano que já era mecânico de bicicletas em Bombaim, não teve dificuldade quando concorreu.

No piso superior funciona o centro de controlo de operações, que monitoriza a localização das bicicletas 24 horas por dia: "Ao fim de semana, entre as 8h00 e as 10h00 temos um pico de utilização. Depois à tarde voltam, entre as 16h00 e a 19h00."

"No fim de semana, o pico é entre o Cais do Sodré e Belém. As pessoas aproveitam para dar uma voltinha. Já fomos buscar bicicletas à Margem Sul" - o que obriga a ativar a PSP - "e a Cascais", em especial no verão, afirma apontando para o mapa.

"Depois voltam todas para trás, devem ir à praia", arrisca.

A circular há oito anos, as bicicletas da GIRA já tiveram de ultrapassar várias dificuldades como a insolvência do fabricante - a Órbita - ou a falta de peças durante a pandemia.

Em Lisboa há 1600 bicicletas partilhadas e a câmara prevê reforçar o sistema com 29 novas estações e mil bicicletas até ao final do ano. Para fazer a manutenção destas bicicletas, a EMEL tem menos de 20 mecânicos e a falta de mão de obra especializada pode ser agora um novo entrave ao crescimento das GIRAs

Todos os dias fazem oito mil viagens e percorrem 16 mil quilómetros. Cada viagem dura em média 22 minutos.