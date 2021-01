"É natural que as crianças e os jovens sintam algumas emoções negativas"

A psicóloga, Raquel Raimundo sublinha que é importante manter o diálogo dentro de casa © Cristiana Milhão/Global Imagens

"São emoções mais ligadas à incerteza, algum desgaste, saturação da pandemia, algum receio, medo relativamente à contaminação e receio de que alguma coisa má possa acontecer, alguma tristeza por sentirem que estão a perder coisas boas do dia-a-dia nas escolas, alguma angústia, inquietação."

A especialista em Psicologia da Educação explica que é também "natural que muito tempo confinado em casa, com as mesmas pessoas, possa resultar em mais conflitos".

Ouça a peça de Ana Sofia Freitas sobre o impacto do encerramento das escolas nas crianças e jovens. 00:00 00:00

Raquel Raimundo explica que, tendo em conta as circunstâncias, será normal que exista também um sentimento de falta de controlo sobre as coisas, mas o que realmente é preocupante são as patologias que o isolamento pode provocar, como "ansiedade, depressão, comportamentos obsessivos que se podem acentuar ou ainda em casos mais grave".

A psicóloga recomenda que os pais mantenham as rotinas habituais, dentro do possível, e manter o diálogo com os filhos.

"Falar com eles todos os dias um bocadinho e viver um dia de cada vez, procurar manter as rotinas, mesmo que possam ser adaptadas com alguém reforço nas aprendizagens", recomenda.

