"É necessário um plano global de emergência para as doenças crónicas"

O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal alerta que as doenças crónicas precisam de um plano de emergência para lidar com as consequências da Covid-19. Preocupado com as consultas e cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia, José Manuel Boavida lembra, em declarações à TSF, que todos os anos são diagnosticados 60 mil novos diabéticos em Portugal, mas as outras doenças crónicas também precisam de uma resposta de emergência.

"Não basta um plano para cada uma das doenças, é necessário um plano global para as doenças crónicas", defende, lembrando que as "quatro grandes doenças crónicas que a Organização Mundial de Saúde reconhece são as doenças cardiovasculares, o cancro, a diabetes e as doenças respiratórias" e que estas são responsáveis por "cerca de 90% da mortalidade nos países desenvolvidos".

José Manuel Boavida defende a necessidade de "um plano global para as doenças crónicas". 00:00 00:00

No caso específico da diabetes, os atrasos nas consultas de cirurgia vascular "podem implicar situações de agravamento da circulação nos membros inferiores", com José Manuel Boavida a revelar que "informações de alguns hospitais" indiciam um aumento das amputações e dos casos de retinopatia. Para combater esta realidade, sublinha, é necessário "levantar estes números para conhecer as necessidades absolutas de intervenção".

Falta de acompanhamento pode levar a um aumento das amputações. 00:00 00:00

Em plena crise da Covid-19, o presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal estima que nos meses de março e abril podem ter ficado por diagnosticar milhares de doentes.

O problema dos casos não diagnosticados de diabetes. 00:00 00:00

"Serão entre 10 a 20 mil pessoas que poderão não ter tido um diagnóstico de diabetes e uma intervenção precoce, que é aquela que permite evitar complicações que vão ser muito mais dispendiosas", tanto para o Serviço Nacional de Saúde como para a pessoa em questão.

