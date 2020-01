É o maior do mundo e sai de Beja para repatriar europeus na China. Conheça o A380

Por Carolina Rico 30 Janeiro, 2020 • 09:07 Partilhar este artigo Facebook

Parte esta manhã de Beja o primeiro avião fretado pela União Europeia com o objetivo de repatriar os europeus que querem sair de Wuhan, a cidade chinesa onde foi detetado o primeiro caso de coronavírus.

O Airbus A380 da companhia aérea portuguesa Hi Fly é o maior avião de passageiros do mundo e só pode aterrar no Alentejo porque as suas dimensões não lhe permitem manobras noutros aeroportos nacionais. Pode transportar 471 passageiros distribuídos por três classes ou 800 em classe económica.

O avião foi comprado em julho de 2018 à Singapore Airlines, que o usou nos dez anos anteriores, e foi pintado com os desenhos de uma campanha pela defesa dos recifes de coral.

Com descolagem prevista para as 10h00, antes de aterrar em território chinês, o Airbus A380 vai fazer escala em Paris e depois em Hanoi, no Vietname. Além deste, há dois aviões prontos para fazer o repatriamento dos europeus a partir de Beja: um às 11h00, outro às15h00 da tarde.

Os tripulantes portugueses vão receber explicações de técnicos da Direção-geral de Saúde sobre as medidas a adotar nesta operação de retirada.

O regresso está previsto para o dia 1 de fevereiro.