"É preciso ir mais longe" em 2022. Portugueses podem contar PCP, garante Jerónimo

Jerónimo de Sousa © Rui Minderico/Lusa

Por Raquel de Melo 30 Dezembro, 2021 • 12:21

Jerónimo de Sousa defende que, "no limiar de um novo ano com decisões importantes para a vida de todos", os portugueses podem contar com o PCP para "ir mais longe" na resposta aos problemas "dos trabalhadores e do povo". Na mensagem de Ano Novo que dirige ao país, o secretário-geral do PCP insiste que o partido provou que era possível "repor e conquistar direitos, salários e reformas", mas considera que "é preciso ir mais longe".

"Sim. É preciso ir mais longe. Cá estamos para ser essa força decisiva para assegurar uma política que responda aos direitos, às aspirações dos trabalhadores e do povo", garante, assumindo que os comunistas "não iludem a dimensão dos problemas", mas sabem que "se for dada prioridade aos interesses dos trabalhadores e do povo, se houver uma política que ponha esses interesses à frente daqueles poucos que amassam fortunas e lucros à custa do trabalho de todos os outros há solução para os problemas".

A um mês das eleições legislativas, o secretário-geral comunista salienta ainda que o PCP lutará "por melhores salários e reformas, para garantir os direitos dos trabalhadores, combater os vínculos precários e os horários selvagens que infernizam a vida de tantos, para defender o Serviço Nacional de Saúde e garantir o direito à habitação sem a incerteza de saber se se fica sem tecto".

Numa mensagem gravada em vídeo e que diz ser "de confiança", Jerónimo de Sousa conclui que os portugueses "podem contar" com o PCP, para prosseguir a intervenção "por uma vida melhor" e "por um Portugal com futuro".