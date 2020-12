É preciso mais de um mês para reduzir casos de SARS-CoV-2 para metade

© Lusa

O índice de transmissão da Covid-19 mantém a trajetória de descida, mas vai ser preciso mais de um mês para reduzir os novos casos de coronavírus para metade.

A conclusão é do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) no seu novo relatório que também revela que os Açores, o Algarve, o Alentejo e o Centro são as regiões que continuam a contrariar a tendência nacional de descida.

Depois de na quinta-feira, na reunião entre Governo e especialistas, se ter revelado que o índice de transmissão estava finalmente abaixo do valor 1, ao fim de três meses, com dados referentes até ao dia 27 de novembro, esta sexta-feira, o novo relatório do INSA, referente ao período até 29 de novembro, indica que a tendência se mantém.

O chamado R(t) desceu, em dois dias, de 0,99 para 0,96. Ou seja, cada 100 doentes estão a contagiar 96 o que significa que no futuro teremos menos infetados do que hoje.

Um sinal positivo, mas o INSA acrescenta que "a estimativa do tempo de redução para metade do número de casos de SARS-CoV-2, com base na tendência dos últimos 15 dias de análise, é de 41,6 dias".

Abaixo de 1, com tendência decrescente, estão a região Norte (0,93), a Madeira (0,98), mas também Lisboa e Vale do Tejo (0,97).

Acima de 1, com a pandemia ainda a crescer, continuam o Centro (1,02), o Algarve (1,04), o Alentejo (1,07) e os Açores (1,08).

