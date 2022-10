Por Pedro Cruz (TSF) e Rosália Amorim (DN) 21 Out, 2022 • 08:32

Gonçalo Matias, presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos, acredita que só com um pacto entre partidos é possível travar o défice demográfico em Portugal.

"Acho que o défice demográfico é de tal forma grave e estrutural para o país, que era indispensável um acordo entre partidos", defende em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias no programa o Em Alta Voz.

"Um acordo sobre a política demográfica do país, quer sobre a questão da natalidade, quer sobre a questão da imigração, era muito importante. Até porque são temas que são muito propícios ao populismo, são muito propícios a discursos extremistas e depois os partidos acabam por ficar capturados por essas agendas. Acabam por ficar perdidos na forma como lidam com essas agendas e com as respostas que dão, acabam por dar respostas muito imediatistas sobre aquilo que se julga que as pessoas querem ouvir naquele momento. Era indispensável que os partidos responsáveis pelo arco da governação pudessem chegar a um acordo sobre isso."

