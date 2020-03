É seguro deixar as crianças com os avós, em tempo de Covid-19?

Várias escolas estão já encerradas, depois de terem sido identificados casos de coronavírus © Mário Cruz/Lusa

O surto do novo coronavírus já levou ao encerramento de várias escolas, públicas e privadas, e o Governo pode mesmo vir a decretar o fecho de todos os estabelecimentos de ensino. Uma decisão que pode obrigar milhares de famílias a recorrer aos avós para ajudarem a cuidar das crianças durante o período de encerramento.

Uma vez que a Covid-19 afeta os idosos de forma mais gravosa, há preocupações com possíveis contágios entre netos e avós.

Maria João Quintela, médica geriatra e presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, considera que é seguro deixar as crianças com os avós, a não ser que a escola tenha tido algum caso do novo coronavírus.

"A decisão deve ser tomada em família" 00:00 00:00

"Se tiver havido contacto ou se as crianças tiverem ido passar os dias com os avós e à noite voltarem para casa, é preciso acautelar que não se estabeleça uma cadeia de contágio na família", indica Maria João Quintela.

Maria João Quintela admite que há riscos e que, por isso, "a decisão deve ser tomada em família", respeitando as vontades de cada um. A médica lembra que "todos os cuidados de higiene e proteção que têm sido divulgados devem ser respeitados".

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 59 casos de Covid-19.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença como pandemia, tendo em conta os "níveis alarmantes de propagação e inação": "Podemos esperar que o número de casos, mortes e países afetados aumente", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde dezembro, foram infetadas cerca de 117 mil pessoas em mais de uma centena de países, mas a maioria (cerca de 63 mil) conseguiu recuperar da doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

