"É um crime ambiental." Movimento faz caminhada contra aterro na Trofa

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 14 Junho, 2020 • 11:24

O Movimento contra o aterro na Trofa faz este domingo uma caminhada pelo ambiente. O aterro sanitário na freguesia de Covelas, no concelho da Trofa, foi anunciado há cerca de um mês e é considerado por estes cidadãos "um crime ambiental".

Esta manhã, o protesto assume a forma de uma caminhada, para que todos possam ver a zona verde que está em risco de ser destruída, explica Hugo Devesas, um dos organizadores do protesto: "O objetivo é mostrar as zonas verdes que vamos perder, as zonas bonitas. Estamos a falar de uma lagoa lá em cima no sítio do aterro que não sabemos o destino. Consideramos que destruir aquilo é um crime ambiental, completamente. É uma coisa que não podemos aceitar."

Hugo Devesas espera juntar algumas dezenas de pessoas nesta caminhada pelo ambiente e promete que a luta não vai parar.

"Não vamos desistir até termos clarinho que não vai haver aterro de forma nenhuma, seja quem for que tenha a responsabilidade nós vamos à porta bater. Se for o Ministério do Ambiente que decida, vamos a Lisboa dizer que não queremos aterro. Seja quem for, nós vamos lutar para que isso não aconteça", sustenta.

O presidente da câmara admitiu a extensão do aterro de Santo Tirso para a Trofa, a troco de uma compensação para o município de 2 milhões de euros.