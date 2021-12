"É uma experiência inovadora." Porto inaugura Fábrica do Azeite

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

O azeite biológico de Trás-os-Montes e Alto Douro é a referência de uma nova loja, no Porto. O número 73 da Rua Ferreira Borges acolhe aquele que é o novo projeto do empresário Joaquim Moreira. Na montra principal da Fábrica do Azeite, duas oliveiras que crescem num vaso de vidro deixam adivinhar a experiência que aí vem.

A aposta de Joaquim Moreira na criação desta loja partiu do desejo de ter um negócio ligado ao atendimento ao público. "Sentindo que faltava, no Porto, um espaço dedicado ao azeite, entendi que estava na altura de inaugurar esta que é uma experiência inovadora", esclarece o empresário.

O barulho agudo que se ouve na Fábrica do Azeite apresenta aquela que é a sua maior inovação: um lagar compacto que permite que os clientes possam ver como se transforma a azeitona em azeite. O processo é simples e Joaquim Moreira explica: "Primeiro, foi introduzida a azeitona no moinho para ser triturada. Depois da trituração, a azeitona fica na batedeira durante, aproximadamente, trinta minutos. Posteriormente, é transportada para o decantar que, através da velocidade, vai separar as massas do azeite."

Ao todo, o processo demora cerca de uma hora. Após a sua conclusão, é possível fazer a prova do azeite. No centro da loja, uma mesa de madeira está pronta para receber catorze visitantes. "É uma mesa comunitária onde as pessoas podem fazer a prova do azeite e comer tapas com os produtos que temos aqui", afirma Joaquim Moreira.

Queijos, vinhos, frutos secos e compotas são alguns dos ingredientes disponíveis para venda e degustação. Nesse sentido, o empresário recomenda a experiência que classifica como "manjar dos deuses": um pão biológico aquecido com azeite e mel.

O "ouro verde" de Trás-os-Montes e Alto Douro é o protagonista deste espaço, mas Joaquim Moreira não fecha a porta a outras regiões. "A ideia é podermos ter, aqui, uma representatividade forte de tudo aquilo que se faz em azeites biológicos, em Portugal", assume.

A Fábrica do Azeite está aberta, todos os dias, das 11h00 às 20h00. Os visitantes podem ver como funciona o lagar entre as 16h00 e as 17h00.